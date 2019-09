Landtag : Landtag: Gebührenfreiheit in Kitas und Horten ab 2020

Eltern in Mecklenburg-Vorpommern müssen vom kommenden Jahr an keine Kita-Beiträge mehr bezahlen. Auch der Schulhort und die Betreuung bei der Tagesmutter werden kostenfrei. Das beschloss der Landtag am Mittwoch in Schwerin mit den Stimmen von SPD, CDU und der Fraktion Freie Wähler/BMV.

von dpa

04. September 2019, 13:52 Uhr

Rund 110 000 Kinder profitierten davon, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Mecklenburg-Vorpommern sei bei der Kita-Gebührenfreiheit bundesweit ein Vorreiter. «Eine so umfangreiche Gebührenfreiheit wie wir hat niemand.» Es handele sich um die größte Familienentlastung in der Geschichte des Landes.

Vor dem Schweriner Schloss, in dem der Landtag die Beitragsfreiheit beschloss, demonstrierten am Morgen rund 20 Erzieher. Die Erziehergewerkschaft GEW, Bildungsverbände und Oppositionsvertreter fordern eine bessere Betreuungsqualität in den Kitas und dazu vor allem kleinere Kindergruppen.