Landtag : Landtag für Zusatzschilder mit niederdeutschen Ortsnamen

Plattdeutsch soll nach dem mehrheitlichen Willen des Landtags künftig mehr im Alltagsbild Mecklenburg-Vorpommerns auftauchen und so das Interesse an dieser Sprache wach halten. Nach einer emotionsgeladenen, zum Teil in Plattdeutsch geführten Debatte, stimmten die Abgeordneten am Donnerstag einem Antrag von SPD und CDU zu. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, zusammen mit den kommunalen und niederdeutschen Verbänden zu prüfen, ob auf Zusatzschildern am Ortseingang auf gebräuchliche niederdeutsche Ortsnamen hingewiesen werden kann. Die Linke sprach sich für eine unverzügliche Umsetzung des Vorschlags aus und enthielt sich in der Abstimmung.

von dpa

30. Januar 2020, 12:07 Uhr

Wie der SPD-Abgeordnete Philipp da Cunha sagte, können niederdeutsche Ortsbezeichnungen nicht zusätzlich auf gelben Ortseingangsschildern aufgebracht werden. Dies sei nur in den betroffenen deutschen Regionen auf sorbisch oder dänisch möglich, nicht aber auf niederdeutsch, da dies keine Amtssprache sei. Da Cunha regte zusätzliche Schilder an. Dies müsse aber landesweit einheitlich erfolgen. «Vielleicht steigern solche Schilder die Bereitschaft, sich wieder mehr mit dieser Sprache zu beschäftigen», sagte da Cunha.

Agrarminister Till Backhaus (SPD) nannte den Vorstoß eine «goude Eidee», mahnte aber auch im Interesse der Sprachpflege eine rasche Umsetzung an: «Nit nur snacken. Wi mütten mehr mocken», sagte er. Die Förderung des Niederdeutschen ist in der Landesverfassung von Mecklenburg-Vorpommern niedergeschrieben.