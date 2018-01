Landtag : Landtag erweitert Prüfrechte des Landesrechnungshofes

Der Landesrechnungshof hat künftig ein Auge auf den sachgerechten Einsatz von Geldern in der Sozial- und Jugendhilfe oder der Kinderbetreuung in Kommunen und Kreisen. Der Landtag in Schwerin erweiterte dazu die Prüfungsrechte der Behörde. Die Änderung des Kommunalprüfungsgesetzes fand am Mittwoch im Parlament breite Zustimmung. Nur die Linke enthielt sich der Stimme.

von dpa

24. Januar 2018, 13:57 Uhr

Der Landtag reagieren damit auf Ergebnisse, die der Rechnungshof in einem Sonderbericht zu den kommunalen Sozialausgaben aufgelistet hatte. Die Prüfer waren zu dem Urteil gelangt, dass es bei den Anbietern sozialer Dienste vielfach an Transparenz und an Kontrolle durch die Kommunen mangele, Effizienz oft nicht gegeben sei. Daraufhin hatten die Regierungsfraktionen eingeräumt, dass regional zuständige Jugend- und Sozialhilfeträger oft kaum in der Lage seien, landesweit agierende Leistungserbringer wirkungsvoll zu prüfen.

In der Sozial- und Jugendhilfe erfüllen oft Verbände und Vereine als Dritte im Auftrag der kommunalen Träger die Aufgaben. Dafür erhalten sie von Kreisen und Kommunen Millionenbeträge. Mit Hilfe des Landesrechnungshofes soll künftig der Einsatz der Gelder besser kontrolliert werden, um sachwidrigen Verwendung auszuschließen. Die schon existierenden Prüfrechte der kommunalen Körperschaften bleiben bestehen.