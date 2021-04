Landtag : Landtag debattiert über Tierwohl und Vielzahl von Gesetzen

Zwei Wochen nach dem verheerenden Brand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) mit 55 000 verendeten Sauen und Ferkeln befasst sich der Landtag mit der Haltung von Nutztieren.

Schwerin | Auf Initiative der CDU ist zum Sitzungsauftakt am Mittwoch das Tierwohl in Zucht- und Mastbetrieben Thema der Aktuellen Stunde. Vorfälle wie in Alt Tellin gelte es künftig zu verhindern, betonte der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Waldmüller. Die oppositionelle Linke forderte Sofortmaßnahmen. Zudem dürften große industriell betriebene Mast- un...

