Landtag : Landtag debattiert über Masern-Impfpflicht und Nahverkehr

von dpa

20. Juni 2019, 02:25 Uhr

Der Landtag in Schwerin setzt heute seine Beratungen fort. Am vorletzten Sitzungstag vor der parlamentarischen Sommerpause befassen sich die Abgeordneten erneut mit der Einführung einer Impfpflicht gegen Masern. In einem fraktionsübergreifenden Antrag fordern SPD, CDU, Linke und Freie Wähler/BMV die Landesregierung auf, die dazu auf Bundesebene bereits laufenden Initiativen zu unterstützen. Weitere Themen der Landtagssitzung sind unter anderem die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und der medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen. Zudem wollen die Abgeordneten über die Beseitigung von Funklöchern beim mobilen Telefonieren, die geringe Tarifbindung von Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern sowie den Verbraucherschutz debattieren.