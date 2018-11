Landtag : Landtag debattiert über Gleichstellung von Frau und Mann

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns befasst sich am Mittwoch (10.00 Uhr) in seiner nächsten Sitzung unter anderem mit der Gleichstellung von Mann und Frau. In der Aktuellen Stunde zu Beginn der dreitägigen Zusammenkunft wird das Parlament eine Bilanz ziehen. Die SPD hatte das Thema anlässlich des nun seit 100 Jahren in Deutschland geltenden Frauenwahlrechts auf die Tagesordnung setzen lassen.

von dpa

21. November 2018, 05:22 Uhr

Den Abgeordneten liegt zudem ein Gesetzentwurf der oppositionellen Linksfraktion zur Herabsetzung des Mindestwahlalters für Landtagswahlen von 18 auf 16 Jahre vor. Das entspricht auch den Zielen der SPD. Doch ist sich die Regierungspartei darin noch uneins mit ihrem Koalitionspartner CDU.

Deshalb wollten beide in einer großangelegten Volksbefragung im Mai darüber abstimmen lassen. Doch wird es dazu nicht kommen. Für die zur Einführung einer solchen Volksbefragung nötige Verfassungsänderung gibt es im Landtag keine Mehrheit.

Weitere Themen des ersten Sitzungstages sind erneut der Ausbau der Wind- und Solarstromproduktion, die Lehrerausbildung und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Ostseeraum.