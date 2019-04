Landtag : Landtag bringt beitragsfreie Kita auf den Weg

Die vom kommenden Jahr an geplante Beitragsfreiheit von Krippe, Kindergarten, Hort und Kinder-Tagespflege beschäftigt heute den Schweriner Landtag. Die Abgeordneten werden den Gesetzentwurf der Regierung nach der ersten Lesung aller Voraussicht nach zunächst zu weiteren Beratungen in die Ausschüsse überweisen.

von dpa

10. April 2019, 14:55 Uhr

Die Kinderbetreuung in Krippe, Kindergarten, Hort und Tagespflege soll ab 2020 für die Eltern beitragsfrei werden. Das entsprechende Gesetz hat der Landtag am Mittwoch in Schwerin auf den Weg gebracht. Nach der ersten Lesung überwies das Parlament den Entwurf der Landesregierung zur weiteren Beratung in die Ausschüsse. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte in der Debatte, Mecklenburg-Vorpommern sei das erste Bundesland, das die Eltern vollständig - inklusive Hort und ganztägig - entlaste. «Darauf sind wir stolz», betonte sie.