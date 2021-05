Finanzen : Landtag billigt 7,7 Millionen Euro für verschiedene Projekte

Der Landtag in Schwerin hat rund 7,7 Millionen Euro aus dem Strategiefonds für verschiedene Projekte im Land freigegeben.

Schwerin | So sind etwa 2,3 Millionen Euro in diesem Jahr für die bessere Versorgung der Freiwilligen Feuerwehren im ländlichen Raum mit Löschwasser vorgesehen, wie aus der am Donnerstag beratenen Beschlussempfehlung hervorgeht. Für die Sanierung von Kirchen stehen demnach 1,2 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld stammt aus der sogenannten Bestandsreserve d...

