Landtag : Landtag beschließt weitere Entlastung bei Kita-Beiträgen

Unmittelbar vor Verabschiedung des neuen Kita-Gesetzes zur sogenannten Geschwisterkindsregelung haben heute vor dem Landtag in Schwerin knapp 50 Erzieherinnen und Eltern für mehr Personal in den Kitas und kleinere Kindergruppen demonstriert. Zu der Aktion hatte die Gewerkschaft Erziehung und Bildung aufgerufen. Die Landesvorsitzende Annett Lindner erneuerte die Forderung nach einem besseren Personalschlüssel. Die aktuelle Regelung berücksichtige nur die direkte pädagogische Tätigkeit, nicht aber Vor- und Nachbereitung, Elternarbeit oder Krankheitsausfälle.

von dpa

12. Dezember 2018, 16:10 Uhr

Nach teilweise hitziger Debatte hat der Landtag auf seiner Sitzung am Mittwoch in Schwerin die nächste Stufe bei der schrittweisen Entlastung der Eltern von Kita-Beiträgen beschlossen. Die sogenannte Geschwisterkindregelung wurde mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen SPD und CDU sowie der Freien Wähler/BMV im Kita-Gesetz des Landes verankert. Demnach müssen Eltern in Mecklenburg-Vorpommern, die mehr als ein Kind in der Tagesbetreuung haben, von Januar an nur noch für das älteste Kind Beiträge zahlen. Die vom Land übernommenen Kosten wurden mit 30 Millionen Euro beziffert. Massive Kritik kam erneut von Linke und AfD. Sprecher beider Fraktionen monierten fehlende Investitionen in Personal und eine unzureichende Vorbereitung der Änderungen. Am Morgen hatten auch etwa 50 Teilnehmer einer GEW-Protestaktion vor dem Landtag mehr Geld für Personal und Qualitätssteigerung in der Betreuung gefordert.