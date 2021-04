Landtag : Landtag beschließt schärfere Corona-Schutzmaßnahmen

Die Hoffnungen auf ein Abflauen der Corona-Pandemie zum Frühjahr hin haben sich nicht erfüllt - im Gegenteil. Seit Ostern sind die Infektionszahlen auch in Mecklenburg-Vorpommern drastisch gestiegen. Das hat nun einschneidende Konsequenzen.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern zieht wegen hoher Corona-Infektionszahlen die Notbremse und geht erneut in einen harten Shutdown. Der Landtag in Schwerin beschloss am Freitag mit den Stimmen der SPD/CDU-Koalition und der oppositionellen Linksfraktion einen Maßnahmekatalog zur Eindämmung der Pandemie. Nach Einarbeitung in die Corona-Landesverordnung sollen die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.