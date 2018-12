Landtag : Landtag beschließt Nachtragshaushalt für 2019

Der Landtag in Schwerin hat den bereits im Vorjahr beschlossenen Etat des Landes Mecklenburg-Vorpommern für 2019 um knapp 73 Millionen Euro aufgestockt. Der dazu nötige Nachtragshaushalt wurde am Mittwoch mit den Stimmen der SPD/CDU-Koalition beschlossen. Die Oppositionsfraktionen, die für ihre Änderungsvorschläge keine Mehrheit bekamen, enthielten sich in der Schlussabstimmung der Stimme.

von dpa

12. Dezember 2018, 13:08 Uhr

Die Zusatzausgaben sollen vor allem für Kita, Polizei und Digitalisierung eingesetzt werden. Auf die Kritik der Kommunalverbände, die sich bei der Verteilung der Bundesmittel für Integration benachteiligt sehen, reagierte das Parlament mit einer Entschließung. Demnach sollen im neuen Doppelhaushalt für 2020/2021 und beim künftigen Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen die «Belastungsverschiebungen» bei den Kosten der Integration beachtet werden.