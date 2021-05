Landtag : Landtag befasst sich mit Rettung der MV Werften

Die Werftenrettung beschäftigt erneut den Landtag in Schwerin.

Schwerin | Auf einer Dringlichkeitssitzung am heutigen Montag (11.00 Uhr) will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in einer Regierungserklärung über die aktuelle Lage der MV Werften und das von Bund und Land geschnürte Rettungspaket informieren. Der zum asiatischen Genting-Konzern gehörende Werften-Verbund soll aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds der ...

