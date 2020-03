Landtag : Landtag befasst sich mit Coronavirus und Polizeigesetz

Die Coronavirus-Epidemie beschäftigt auch den Landtag in Schwerin. Auf Antrag der CDU soll am heutigen Mittwoch zum Auftakt der Sitzung in der Aktuellen Stunde des Parlaments über die Vorkehrungen des Landes zur Eindämmung der Infektionswelle debattiert werden. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern hatte sich bis Dienstagabend auf 13 erhöht. Einer Trendumfrage der Industrie- und Handelskammern zufolge spürt die Wirtschaft auch im Land zum Teil schon Auswirkungen der weltweiten Erkrankungen auf die Geschäftstätigkeit.

von dpa

11. März 2020, 01:14 Uhr

Unter den Gesetzen, die im Landtag zur Abstimmung stehen, ragt das neue Polizeigesetz für Mecklenburg-Vorpommern heraus. Es erlaubt zur Abwehr schwerer Straftaten unter anderem die heimliche Überwachung von Computern, Smartphones oder Tablets. Mit Hilfe sogenannter Staatstrojaner könnten dann Festplatteninhalte überprüft und Kommunikationen überwacht werden. Kritiker sehen darin einen tiefen Eingriff in Grundrechte. Die Regierungsparteien SPD und CDU halten die erweiterten Ermittlungsbefugnisse indes für erforderlich, um Online-Kriminalität und Terrorismus wirksamer bekämpfen zu können. Weitere Themen der Landtagssitzung sind unter anderem die Situation der Kindermedizin im Land, der Tierschutz und die Juristenausbildung.