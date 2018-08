Landtag : Landtag aus Sommerpause zurück: SPD und Linke in Klausur

Mit Schuljahresbeginn kehrt auch der Landtag aus der Sommerpause zurück. Die Fraktionen von SPD und Linken wollen diese Woche bei jeweils dreitägigen Klausuren in Göhren-Lebbin beziehungsweise Berlin über politische Themen beraten und die Aufgaben für die nächsten Monate abstecken.

von dpa

20. August 2018, 14:18 Uhr

Die SPD, die sich zu ihren Beratungen von Mittwoch bis Freitag ins Schlosshotel Fleesensee zurückzieht, will vor allem über die Zukunft des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern diskutieren. Zwar habe der Sommer 2018 der Branche im Land eine gute Saison beschert, sagte ein Fraktionssprecher am Montag. Jedoch zeigten erste Analysen, dass das Wachstum hinter den Erwartungen zurück bleibe. Im ersten Halbjahr sind die Übernachtungszahlen im Land laut Statistikamt um 0,3 Prozent gestiegen - bundesweit betrug das Plus 4 Prozent. Außerdem will die größte Fraktion im Landtag zwei Jahre nach der Wahl eine Zwischenbilanz ziehen, wie der Sprecher weiter sagte.

Die Linksfraktion hält ihre Klausur von Dienstag bis Donnerstag in Berlin ab. Dort wollen sich die elf Mitglieder der zweitgrößten Oppositionsfraktion mit der Linksfraktion des Berliner Abgeordnetenhauses austauschen. Themen sind Kinderarmut, Wohnen und Städtebau sowie Inneres, wie die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg sagte. Auch wenn die Probleme und Herausforderungen in einem Ballungszentrum wie Berlin und in einem dünn besiedelten Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern verschieden seien, sei es wichtig, gemeinsam über Strategien zu beraten.

Die CDU veranstaltet nach Worten eines Sprechers keine Sommerklausur. Dafür tourten die Arbeitskreise der Fraktion durch das Land, sagte er. Gerade sei der Arbeitskreis Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in Vorpommern unterwegs.