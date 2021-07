Wahlen : Landrat Schomann übernimmt Ruder in MV

Mit deutlichem Vorsprung hatte der CDU-Politiker Tino Schomann die Landratswahl in Nordwestmecklenburg gewonnen. Nun übernahm der 33-Jährige die Führung des Landkreises und kündigte an, die Verwaltung noch mehr zum Dienstleister machen zu wollen.

Grevesmühlen/Wismar | Nordwestmecklenburg hat einen neuen Landrat. Zwei Monate nach seinem überraschend klaren Wahlsieg hat Tino Schomann (CDU) am Freitag sein Amt an der Spitze des Landkreises angetreten. Der 33-jährige Landwirt, der am Vormittag in Grevesmühlen von Mitarbeitern der Kreisverwaltung und Vertretern des Kreistags begrüßt wurde, warb um Vertrauen und Unterstü...

