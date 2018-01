Kommunen : Landrat Rolf Christiansen zieht sich zurück

Mecklenburg-Vorpommerns dienstältester Landrat Rolf Christiansen (SPD) tritt bei der Wahl im Landkreis Ludwigslust-Parchim im Mai nicht noch einmal an. «Diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen», erklärte der 60-Jährige am Mittwoch in Parchim. «Nach meiner schweren Erkrankung 2013/2014 habe ich nicht zu meiner alten Kraft und Konstitution zurückfinden können.» Damit werde er die selbst gesetzten Ansprüche an das Amt nicht mehr voll über die gesamte Wahlzeit von sieben Jahren erfüllen können. Aus Respekt vor dem Amt des Landrates und aus Respekt vor den Menschen im Landkreis verzichte er deshalb auf eine erneute Kandidatur. Zuvor hatten Medien berichtet.