Kommunen : Landkreise: Mehrkosten-Ausgleich bei Unterhaltsvorschuss

von dpa

02. März 2018, 15:52 Uhr

Die Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern haben ihre Forderung nach einem adäquaten Finanzausgleich für den deutlich gewachsenen Verwaltungsaufwand beim Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende erneuert. Die Zahl der Antragssteller habe sich seit der Gesetzesreform im vorigen Sommer fast verdoppelt. Doch bekämen die Kreise den erhöhten Aufwand bei der Antragsbearbeitung nicht erstattet, klagte Verbandsgeschäftsführer Matthias Köpp am Freitag nach Abschluss einer Klausurtagung in Schlemmin (Landkreis Vorpommern-Rügen). Die Kreise machen zusätzliche Verwaltungskosten von gut drei Millionen Euro pro Jahr geltend. An dem Treffen der Landräte und führender Kreistagsabgeordneter nahm auch Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) teil.