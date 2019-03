Kommunen : Landkreis Rostock darf Millionenkredite aufnehmen

Der Landkreis Rostock darf in diesem und im nächsten Jahr wie geplant insgesamt 9,2 Millionen Euro an Krediten aufnehmen. Das Innenministerium genehmigte den Doppelhaushalt so, wie er im Dezember 2018 vom Kreistag beschlossen wurde, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Das Geld aus den Krediten ist den Angaben zufolge vor allem für den Straßenbau und Investitionen im Schulbereich vorgesehen. Zudem soll die Feuerwehr eine neue Zentrale bekommen.

von dpa

12. März 2019, 17:30 Uhr

Insgesamt klaffe im Haushalt eine Finanzierungslücke von 7,8 Millionen Euro, die der Kreis aus Rücklagen finanziere, hieß es. «Aber er kann das in der Größenordnung überhaupt nur tun, weil er in Vorjahren im Haushaltsvollzug sparsam gewirtschaftet hat», sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Um solche Spielräume zu erhalten sei es wichtig, zukünftig keine Defizite mehr zu erwirtschaften.