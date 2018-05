Prozesse : Landgericht entscheidet im Volkssolidarität-Verfahren

von dpa

18. Mai 2018, 01:50 Uhr

Das Landgericht Rostock will am heutigen Freitag die Entscheidung in einem Verfahren gegen zwei Kreisverbände der Volkssolidarität sowie den Landes- und Bundesverband verkünden. Geklagt hatten Anleger, die Anteile an zwei seit 2009 insolventen Fonds erworben hatten. Sie vertreten die Meinung, dass die Verbände ihre Kontroll- und Aufsichtspflichten verletzt haben, weil sie die Fonds trotz der Schwierigkeiten aufrechterhielten, wie das Gericht mitteilte. Auch seien sie nicht ausreichend über die Risiken der Fondsbeteiligung aufgeklärt worden. Bei einer mündlichen Verhandlung Anfang April war zwischen den Rechtsvertretern der Kreisverbände Mecklenburg Mitte beziehungsweise Bad Doberan/Rostock-Land und den Klägern kein Vergleich erzielt worden.