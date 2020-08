Wetter : Landgang: Hitze gefällt Schmuckschildkröten

Mehrere Schildkröten in der Region Stralsund haben die Hitze der vergangenen Tage für einen Landgang genutzt - und so Polizei, Rettungsleitstelle und den Zoo der Stadt beschäftigt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatte ein 43-jähriger Mann die Tiere am Sonntag an einem Maisfeld bei Schmedshagen (Vorpommern-Rügen) entdeckt. Da er einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz durch Aussetzen nicht heimischer Schildkröten vermutete, rief der Mann die Polizei an. Die Polizisten kamen, konnten aber nicht sofort helfen und verwiesen den Finder an die Rettungsleitstelle. Dort sagte man ihm, er solle sich an den Zoo wenden, da dieser Fachleute hat.

von dpa

10. August 2020, 15:59 Uhr