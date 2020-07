Freizeit : Landeszootag: Freier Eintritt für Kinder

Premiere beim Landeszootag: Erstmals in dessen zehnjähriger Geschichte können am heutigen Mittwoch Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren Zoos und Tiergärten in Mecklenburg-Vorpommern kostenlos besuchen. Dies sei ein Dankeschön für die Geduld und die besonderen Anstrengungen wegen der Corona-Beschränkungen in den vergangenen Monaten, hieß es von der Landesregierung zur Begründung. Wegen der anhaltenden Infektionsgefahr gälten aber auch bei den besonderen Angeboten zum Zootag die coronabedingten Schutz-Maßgaben.

von dpa

22. Juli 2020, 02:09 Uhr