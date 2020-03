Fußball : Landesverband verlängert Sperre: Kein Fußball bis 20. April

Wegen der Coronavirus-Pandemie ruht der Fußball in Mecklenburg-Vorpommern einen weiteren Monat. Der Landesfußballverband hat die ursprünglich bis zum 22. März befristete Sperre bis zum 20. April 2020 verlängert. «Die Verlängerung der Generalabsage im Bereich des Spielbetriebs ist die logische Konsequenz der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in den letzten Tagen. Die gesamte Bevölkerung hat derzeit einfach wichtigere Dinge zu bewältigen», sagte LFV-Präsident Joachim Masuch in einer Pressemitteilung vom Montag.

von dpa

16. März 2020, 14:45 Uhr

Der Landesfußballverband hat alle Pflicht- und Freundschaftsspiele sowie Turniere ausgesetzt. Geplante Qualifizierungsmaßnahmen waren bereits am Freitag vergangener Woche bis zum 20. April abgesagt worden. Ob und wie der Spielbetrieb nach dem 20. April 2020 fortgesetzt werden kann, wird nach Verbandsangaben in einem Krisenstab zeitnah beraten werden.