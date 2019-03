Arbeitsmarkt : Landestourismusverband begrüßt asiatische Auszubildende

Arbeitgeber vor allem in den Bereichen Pflege und Gastronomie greifen immer mehr auf Auszubildende aus dem Ausland zurück. Selbst in asiatischen Ländern werden junge Menschen rekrutiert. Nun möchte der Landestourismusverband ein Zeichen für die Integration ausländischer Arbeitskräfte setzen und 20 Vietnamesen und 9 Indonesiern ihre neue Wahlheimat näherbringen. Die jungen Leute aus Vietnam arbeiten in der Universitätsmedizin Rostock, die Indonesier in der Yachthafenresidenz Hohe Düne.

von dpa

08. März 2019, 07:56 Uhr

In der Heimatkundestunde der besonderen Art an diesem Samstag werden die Auszubildenden über die Landesgeschichte und touristische Vorzüge ins Bild gesetzt. Sie sollen dabei auch Wissenswertes zu gesundheitstouristischen sowie barrierefreien Angeboten zwischen Ostseeküste und Seenplatte erfahren. Am 25. Mai ist eine Exkursion nach Bad Doberan, Heiligendamm und Kühlungsborn geplant.

«Wir können dankbar für motiviertes Personal aus dem Ausland sein und müssen das so kommunizieren», erklärte Verbandspräsident Wolfgang Waldmüller. Es dürfe nicht vergessen werden, dass die Menschen ihre Heimat aufgeben, um in Mecklenburg-Vorpommern Bedürftige zu pflegen oder Urlauber zu bewirten.

Annett Laban, Pflegevorstand der Unimedizin Rostock, begrüßte es, dass die Auszubildenden die Möglichkeit bekommen, ihre neue Umgebung kennenzulernen. «Schließlich gibt es auch außerhalb von Klinikstationen, Berufsschule und Sprachkursen vieles in der Region zu entdecken.» Für Silke Glomm von der Geschäftsleitung der Yachthafenresidenz ist die Initiative eine Möglichkeit, ihnen die Eingewöhnung in ein neues Land und eine fremde Kultur zu erleichtern.