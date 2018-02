Arbeitsmarkt : Landesregierung will Digitalisierung vorantreiben

von dpa

22. Februar 2018, 13:12 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) setzt auf Beschäftigungzuwachs durch Digitalisierung und erwartet deutlich mehr Angebote für Langzeitarbeitslose in Kommunen. Bei einer Arbeitsmarktkonferenz am Donnerstag in Schwerin kündigte die Regierungschefin gezielte Hilfen für den Mittelstand an. Kleine und mittlere Unternehmen könnten sich meist keine eigene IT-Abteilung leisten. Diesen wolle das Land helfen, sich auf die neuen Herausforderungen einzustellen. Das zunächst mit 10 Millionen Euro augestattete Digitalisierungsprogramm werde um 40 Millionen Euro aus dem Etatüberschuss von 2017 aufgestockt. Bei einer Kabinettsklausur im Mai solle über den Einsatz der Mittel beraten werden. Schwesig zeigte sich zudem überzeugt, dass mit Hilfe des von Union und SPD in den Koalitionsverhandlungen in Berlin vereinbarten sozialen Arbeitsmarktes der hohe Sockel an Langzeitarbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern deutlich abgebaut werden könne.