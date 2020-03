Gesundheit : Landesregierung und Sozialpartner: Option Kurzarbeit nutzen!

Landesregierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften haben gemeinsam alle Unternehmen aufgerufen, das «außerordentlich flexible und vorteilhafte Instrument der konjunkturellen Kurzarbeit» auch vorbeugend in Anspruch zu nehmen. Ziel der neu geschaffenen, niederschwellig beantragbaren und ausgezahlten Fördermittel sei es, Kündigungen zu vermeiden und Arbeitsplätze zu erhalten, teilten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU), der DGB-Nord-Vorsitzende Uwe Polkaehn und Arbeitgeberpräsident Thomas Lambusch am Montag mit. «Wir werden in der Zeit nach der Pandemie in den Betrieben jede Arbeitskraft benötigen.» Sie betonten ausdrücklich, dass diese Instrumente auch für Klein- und Kleinstunternehmen bereitstünden.

von dpa

23. März 2020, 16:37 Uhr

«Wir wollen die Belegschaften zusammenhalten. Wir wollen für die Zeit nach der Corona-Krise gewappnet sein», hieß es. Konflikte und Interessensgegensätze blieben zwar bestehen. Aber in dieser besonderen Situation würden sie hinten angestellt. «Wir wollen gemeinsam dazu beitragen, dass die wirtschaftlichen und sozialen Folgen abgefedert werden und die kraftvolle Rückkehr zu stabilen Verhältnissen gelingt.»