Gesundheit : Landesregierung öffnet Spielplätze und große Märkte

Die Spielplätze sind ab Freitag wieder auf, große Märkte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche können auch sofort wieder öffnen. Erste und wichtige Lockerungen der strengen Regeln zu Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Krise.

von dpa

30. April 2020, 20:27 Uhr

Freude für Kinder und Eltern: Die Spielplätze in Mecklenburg-Vorpommern können schon am Freitag, dem Maifeiertag, wieder öffnen. Dies gelte unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen, fügte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hinzu. Sollte der eine oder andere Spielplatz noch nicht geöffnet sein, bat Schwesig um Verständnis. Die Kommunen müssten die neuen Regelungen nun umsetzen. Noch an diesem Donnerstag werde mit Hochdruck an der Verordnung gearbeitet.

Die Spielplätze waren seit Mitte März meist mit rot-weißen Bändern abgesperrt. Dies war nach Ansicht der Landesregierung notwendig gewesen, nachdem sich zuvor bei sonnigem und warmem Wetter trotz Warnungen der Behörden zahlreiche Menschen mit ihren Kindern an den Spielplätzen getroffen hatten.

Schwesig hatte bei ihrer live übertragenen Pressekonferenz auch gleich noch gute Nachrichten für die Einzelhändler mit Verkaufsflächen über 800 Quadratmeter. Sie dürfen von Samstag an wieder ihre gesamte Verkaufsfläche nutzen. Allerdings müsste auch dort auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln geachtet werden.

Seit der Wiederöffnung des Einzelhandels am 20. April galt bundesweit eine Beschränkung auf maximal 800 Quadratmeter, allerdings nicht für alle Geschäfte gleichermaßen. Deswegen hatte es massive Kritik aus dem Einzelhandel gegeben, der dadurch Wettbewerbsverzerrungen befürchtete.

Den ersten Hoffnungsschimmer einer baldigen Öffnung gibt es für Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten. Das Kabinett in Schwerin werde sich damit befassen und auch einen Öffnungstermin festlegen, kündigte Schwesig an. Die Einrichtungen benötigten einen gewissen zeitlichen Vorlauf, um sich auf die Öffnung unter Wahrung strenger Hygieneregeln nach mehrwöchiger Zwangsschließung vorzubereiten.

Aktuell gebe es darüber hinaus Beratungen, wie künftig bei den Hotels und Gaststätten vorgegangen werden soll. Dazu gebe es sehr gute Konzepte des Landestourismusverbands und der Dehoga, sagte Schwesig. Dies habe sie auch der Bundeskanzlerin in der Telefonkonferenz gesagt. Allerdings wüssten alle Beteiligten, dass die Betriebe nicht so öffnen könnten wie vor der Pandemie. «Aber wir sollten erste Schritte ermöglichen, wir müssen dieser Branche Perspektiven geben.» Wie die Museen bräuchten auch die touristischen Betriebe einen zeitlichen Vorlauf, um die notwendigen Bedingungen zu ermöglichen.