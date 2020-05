Soziales : Landesregierung legt Stufenplan für Kita-Öffnungen vor

von dpa

07. Mai 2020, 21:48 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern wird ab kommendem Montag die Kindertagespflege geöffnet. Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag sagte, sollen dann vom 18. Mai an die Kinder in die Kitas gehen können, die vom kommenden Schuljahr an in die Schule gehen. Ab dem 25. Mai beginne der Einstieg in den eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder in Kitas und Krippen.