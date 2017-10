Gesellschaft : Landesregierung: Gleichstellungsbericht legt Probleme offen

von dpa

Bei der Gleichstellung von Frauen und Männern in Mecklenburg-Vorpommern gibt es einem Bericht der Landesregierung zufolge noch viel zu tun. So liegt der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen im Nordosten vier Prozent unter dem von Männern - bei Beschäftigten gleichen Alters, gleicher Ausbildung und Erfahrung, gleicher Tätigkeit und gleicher Arbeitszeit, wie es in dem Gleichstellungsbericht heißt, der jetzt dem Landtag zugeleitet worden ist. Auch beim Aufstieg in eine Führungsposition unterschieden sich die Chancen von Frauen und Männern weiterhin. «In beinahe sämtlichen Unternehmensbranchen und in der öffentlichen Verwaltung lässt sich feststellen, dass Frauen seltener und später Führungspositionen übernehmen», stellt die Landesregierung fest. Bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ist demnach nur jede zehnte Führungskraft weiblich.

Gleichstellungsbericht