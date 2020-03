Krankheiten : Landesregierung berät über Finanzhilfe für Wirtschaft

von dpa

17. März 2020, 05:28 Uhr

Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage befasst sich das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit den Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie. Auf der heutigen regulären Sitzung geht es den Angaben zufolge um das Hilfspaket für die Wirtschaft des Landes. Vielen Betrieben, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und im Gastgewerbe drohen infolge der Corona-Krise massive Umsatzeinbußen. Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sagte, will das Land den Unternehmen helfen, liquide zu bleiben. Dafür seien 100 Millionen Euro eingeplant. Mit dem Geld sollen vor allem Kleinstbetrieben geholfen und höhere Kreditbürgschaften ermöglicht werden. Außerdem will die Ministerrunde beraten, wie die bei Treffen am Samstag und Montag beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie umgesetzt werden sollen.