Regierung : Landesregierung ändert Corona-Landesverordnung

Nach einer Reihe von vereinbarten Lockerungen soll die Corona-Verordnung von Mecklenburg-Vorpommern an die neuen Regelungen angepasst werden.

Schwerin | Dazu kommt die Landesregierung am heute zu einer weiteren Sondersitzung zusammen, an der auch Vertreter der Kommunalverbände teilnehmen. Bereits am Dienstag waren Öffnungsschritte für die Bereiche Kunst, Kultur und Freizeit festgelegt worden. Demnach dürfen Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken und Fitnessstudios zum 1. Juni unter Auflagen wieder öff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.