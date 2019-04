Finanzen : Landesrechnungshof warnt vor Erhöhung der Landesausgaben

Mecklenburg-Vorpommern kann dank sprudelnder Steuern weiterhin aus dem Vollen schöpfen, muss sich nach Meinung des Landesrechnungshofes aber vor neuen Dauerausgaben hüten. So dürfe nicht davon ausgegangen werden, dass die konjunkturelle Hochphase anhalte und die Steuereinnahmen damit fortwährend steigen. Zudem verbiete die ab 2020 geltende Schuldenbremse die Aufnahme von Krediten zur Ausgabenfinanzierung, sagte Rechnungshof-Präsidentin Martina Johannsen am Donnerstag in Schwerin bei der Vorlage des neuen Landesfinanzberichts.

von dpa

25. April 2019, 11:28 Uhr

Ihre Behörde stehe daher sowohl der bereits von der Landesregierung beschlossenen vollständigen Übernahme der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung als auch der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge kritisch gegenüber. Um auch künftig handlungsfähig zu sein, gelte es, die Überschüsse stärker als bisher zur Schuldentilgung zu nutzen, mahnte Johannsen. Zudem beklagte sie einen wachsenden Investitionsstau. Bereitstehende Mittel würden nicht abgerufen. Die sogenannten Ausgabenreste summierten sich inzwischen auf knapp 1,7 Milliarden Euro.

In seinem aktuellen Bericht bilanziert der Landesrechnungshof Einnahmen und Ausgaben des Landes von 2017. Demnach wies der Etat einen Rekordüberschuss von 676 Millionen Euro aus, wobei ein Großteil in Rücklagen floss. Das Finanzministerium hatte das Plus für 2017 mit 327 Millionen Euro beziffert.