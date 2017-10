Landtag : Landesrechnungshof sieht Geldverteilung kritisch

Der Landesrechnungshof sieht die Verteilung des am Jahresende im Landesetat übrig bleibenden Geldes ohne Beschluss des Parlaments kritisch. Die Regelung im Entwurf des Haushaltsgesetzes 2018/19 räume dem Finanzministerium die alleinige Entscheidungskompetenz darüber ein, die Verteilung des Jahresüberschusses festzulegen, schreiben die obersten Prüfer des Landes in einer Stellungnahme für den Finanzausschuss. «Eine derart weitreichende Ermächtigung des Finanzministeriums unterläuft damit letztlich das Budgetrecht des Parlamentes», heißt es in dem Schreiben von Ende September, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.