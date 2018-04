Parteien : Landesparteitag der Nordost-FDP: Digitalisierung Thema

von dpa

21. April 2018, 00:30 Uhr

Die FDP Mecklenburg-Vorpommerns hält heute in Wismar ihren Landesparteitag ab. Dazu werden etwa 100 der 700 FDP-Mitglieder aus dem Nordosten in der Hansestadt erwartet. Den Delegierten liegt unter anderem ein Leitantrag zur Digitalisierung vor, in dem die Liberalen ihre Schwerpunkte dafür fixieren. Dem flächendeckenden Glasfaserausbau wird höchste Priorität eingeräumt. Dies sei Grundlage für wirtschaftlichen Fortschritt und zukunftsfähige Bildung. Für jede Schule wird WLAN auf dem Pausenhof und eine Internetanbindung mit mindestens ein Gigabit/Sekunde gefordert. Viele andere Anträge befasse sich mit kommunalen Themen. Mit guten Ergebnissen bei der Kommunalwahl in einem Jahr will die FDP den Grundstein für die Rückkehr in den Schweriner Landtag 2021 legen.