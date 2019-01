Parteien : Landesparteitag der CDU mit Bundeskanzlerin Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am heutigen Samstag auf dem 34. Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommerns erwartet. Wenige Tage nach Ablehnung der Brexit-Vereinbarung durch das britische Unterhaus in London will sie sich in der Rostocker Stadthalle in einer Rede mit dem Thema «Starkes Europa - starkes Deutschland» befassen. Darüber hinaus steht die Kommunalwahl am 26. Mai im Zentrum der Veranstaltung. Die «Leitsätze christdemokratischer Kommunalpolitik» sollen beschlossen werden.

von dpa

19. Januar 2019, 02:21 Uhr

2014 war die CDU mit 33 Prozent stärkste kommunalpolitische Kraft in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Die Verankerung in Kommunen und Kreisen sei die Stärke der CDU, heißt es im Kommunalwahlprogramm. Auf Gemeindeebene seien rund 1800 CDU-Mandatsträger aktiv, in den Kreistagen 170. In 110 Städten und Dörfern tragen CDU-Bürgermeister Verantwortung, die große Mehrzahl im Ehrenamt.