Landtag : Landesmarketing soll mehr für Wirtschaft werben

Mecklenburg-Vorpommerns Marketing-Kampagne «Land zum Leben» soll künftig mehr für die Wirtschaft werben. Diese Forderung der Regierungsparteien CDU und SPD wird heute im Landtag diskutiert. Die Koalition will erreichen, dass mehr Fach- und Führungskräfte, Rückkehrer, Familien, Gründer und Kreative den Nordosten als vielversprechenden Ort für sich wahrnehmen. Die wirtschaftlichen Erfolge, die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes und die gute Gesamtentwicklung des Bundeslandes sollen dazu stärker als bislang herausgestellt werden.

von dpa

26. Januar 2018, 00:57 Uhr

Weitere Themen der Landtagssitzung sind der Lehrermangel und die künftige Entwicklung des schwächelnden Kinder- und Jugendtourimus in Mecklenburg-Vorpommern. Beide Themen haben die Linken auf die Tagesordnung gesetzt. Die AfD fordert in einem Antrag einen Zuzugsstopp für Flüchtlinge nach Schwerin. Aufgrund des anhaltenden Zuzugs in bestimmte Plattenbaugebiete sei dort eine Ghettobildung zu befürchten, meint die AfD. Die Fraktion Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) will Angriffe gegen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zum Thema machen. Die Landesregierung soll die Attacken systematisch erfassen und auswerten, fordert die Fraktion.