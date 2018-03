Kunst : Landeskunstschau «Luftlinie» mit internationalen Gästen

von dpa

16. März 2018, 05:52 Uhr

Der Künstlerbund Mecklenburg und Vorpommern eröffnet heute seine diesjährige Landeskunstschau in Ahrenshoop auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Unter dem Titel «Luftlinie» zeigen die Veranstalter 61 Positionen der Gegenwartskunst aus dem Bundesland und von Gästen aus dem Ostseeraum. Wie Projektleiterin Sophie Aniszewski mitteilte, nehmen an der Schau erstmals Künstler von Verbänden aus dem Ausland teil - diesmal aus Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden. Die Ausstellung ist bis zum 29. April zu sehen. Zu der Schau, die jährlich an einem anderen Ort ausgerichtet wird, erscheint ein Katalog auf Deutsch und Englisch.