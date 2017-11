Verbände : Landesjugendring: Demo vor Schweriner Schloss für mehr Geld

von dpa

erstellt am 01.Nov.2017 | 12:36 Uhr

Der Landesjugendring hat am Mittwoch vor dem Landtag für mehr Geld demonstriert. Viele Jobs in den Jugendverbänden könnten nicht nach Tarif bezahlt werden, weil die Zuschüsse des Landes seit zehn Jahren nicht gestiegen seien, sagte ein Sprecher nach der Kundgebung mit zwei Dutzend Teilnehmern. Der Landesjugendring habe die Regierung auf das Problem hingewiesen, jedoch sehe deren Haushaltsentwurf für die nächsten zwei Jahre erneut keine Aufstockung für die Jugendverbandsarbeit vor. Es solle weiter bei 1,5 Millionen Euro bleiben. Der Sozialausschuss des Landtags beriet am selben Tag unter anderem über das Geld für die Jugendverbände. Der Doppelhaushalt 2018/19 soll nach den Beratungen in den Ausschüssen des Parlaments im Dezember verabschiedet werden.