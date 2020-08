Kommunen : Landeshilfe für Sanierung des Umfelds am Schweriner Dom

Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Bemühungen seiner Hauptstadt Schwerin, auf die Welterbe-Liste der Unesco zu kommen. Mit Hilfe von 260 000 Euro vom Land sollen Arbeiten im Umfeld des Doms, dessen Weihe sich 2021 zum 850. Mal jährt, unterstützt werden. Der Dom sei eines der Wahrzeichen Schwerins und gehöre zu den Gebäuden, mit denen sich die Stadt um die Aufnahme in das Welterbe bewerbe, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag anlässlich der Übergabe des Zuwendungsbescheides an Oberbürgermeister Rico Badenschier und Domprediger Volker Mischok. Mit dem Geld könnten nicht nur Bürgersteige und Grünflächen rund um den Dom erneuert, sondern auch die Barrierefreiheit verbessert werden. Dabei werde mit Blick auf die Unesco-Bewerbung dem Denkmalschutz besondere Bedeutung beigemessen.

von dpa

08. August 2020, 14:16 Uhr