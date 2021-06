Bildung : Landeselternrat: Generelles Maskenpflicht-Ende an Schulen

Der Landeselternrat hat die sofortige Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für alle Schüler im Land gefordert.

Schwerin | „Die Schüler benötigen vor den Ferien ein Zeichen der Normalisierung ihres Schulalltags. Nicht erst nach den Ferien“, mahnte der Elternratsvorsitzende Kay Czerwinski in einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung. Mecklenburg-Vorpommern startet am 21. Juni als erstes Bundesland in die Sommerferien. Bis dahin gilt laut Corona-Landesverordnung auch die Mas...

