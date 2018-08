Bildung : Landeselternrat befürchtet Lehrermangel zum Schulstart

von dpa

12. August 2018, 08:22 Uhr

Der Landeselternrat blickt angesichts drohender Lücken in den Lehrerkollegien mit Sorge auf den bevorstehenden Start des Schuljahres in Mecklenburg-Vorpommern. In vielen Schulen des Landes herrsche derzeit große Unsicherheit, ob die offenen Stellen auch rechtzeitig besetzt werden können. Das sei für die Schulleiter unbefriedigend und rufe bei Eltern großes Unverständnis hervor, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Landeselternrats, Stefanie Kirsch. Nach ihrer Ansicht müsse spätestens zwei Wochen vor dem Schulstart klar sein, welche neuen Lehrer ihren Dienst antreten. Bewerbern für den Schuldienst solle daher eine entsprechende Frist für die Rücksendung der Anstellungsverträge gesetzt werden. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) will unmittelbar nach Beginn des neuen Schuljahres am 20. August über die Situation an den Schulen informieren.