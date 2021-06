Parteien : Landeschef Sack gegen Grünen-Pläne für Spritpreis-Erhöhung

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Michael Sack hat den Grünen vorgeworfen, mit der von ihnen angestrebten Benzinpreis-Erhöhung die ländliche Bevölkerung aus dem Blick zu verlieren.

Schwerin | „Sicher lässt es sich in deutschen Metropolen mit perfekt ausgebautem ÖPNV trefflich über die Rettung der Welt durch Erhöhung der Mineralölsteuer philosophieren“, schrieb Sack in einer am Dienstag in Schwerin veröffentlichten Erklärung. In einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern aber seien die Menschen auf das Auto angewiesen - für den Einkauf, z...

