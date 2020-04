Krankheiten : Landesbühne beendet wegen Corona-Krise vorzeitig Spielzeit

Die Vorpommersche Landesbühne hat wegen der Coronavirus-Pandemie vorzeitig die aktuelle Spielzeit beendet. Damit fallen auch alle für den Sommer geplanten Veranstaltungen aus, wie das Theater am Donnerstagabend mitteilte. Die Vineta-Festspiele auf Usedom können ebenso nicht stattfinden wie die Open Air-Veranstaltungen in Wolgast und in Barth. Auch das Theaterzelt «Chapeau Rouge» in Heringsdorf werde in diesem Jahr nicht aufgebaut.

von dpa

16. April 2020, 22:54 Uhr

«Dass diese nun nicht stattfinden können ist traurig, aber die Gesundheit der Menschen ist das oberste Gebot», sagte der Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, Martin Schneider. Bereits gekaufte Tickets für die Sommersaison behalten nach Angaben der Veranstalter ihre Gültigkeit, können in Gutscheine umgewandelt werden oder werden erstattet. Die Sommerveranstaltungen unter freiem Himmel besuchen nach Angaben der Landesbühne jährlich etwa 50 000 Menschen.