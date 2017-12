Kirche : Landesbischof mahnt Veränderungen in der Welt an

Der Landesbischof der Nordkirche, Gerhard Ulrich, mahnt in seiner Weihnachtsbotschaft dringende Veränderungen in der Welt an. «Es brennt an vielen Orten. Wir brauchen einen, der die Feuer dieser Welt löscht», sagte er und ergänzte: «Mehr noch: wir brauchen einen, der uns lehrt, das Zündeln zu lassen.» Ulrich verwies auf die fragile Stimmung in Deutschland, auf die Machtspiele zwischen den politischen Kräften weltweit und auf die Folgen des Klimawandels. Weihnachten sei Ausdruck der Sehnsucht nach Heimat, nach Frieden.