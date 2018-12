Geschichte : Landesbeauftragte pocht auf sicheren Zugang zu Stasi-Akten

Der Zugang zu Stasi-Akten muss nach Ansicht der Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Anne Drescher, dauerhaft gesichert sein. Das sei wichtig für alle Betroffenen und für die Aufarbeitung, sagte sie am Mittwoch bei einem Treffen mit dem Bundesbeauftragten Roland Jahn und Vertretern der knapp 20 Opferverbände und Aufarbeitungsinitiativen des Landes in Schwerin. Jahns Konzept sieht die Überführung der Bestände in die Zuständigkeit des Bundesarchivs vor.

von dpa

12. Dezember 2018, 13:38 Uhr

Drescher forderte, es müsse Verbesserungen bei der Zugänglichkeit, insbesondere den Bearbeitungszeiten für die Bürger, aber auch bei den Dienstleistungen für die Forschung geben. «Aus fachlicher Sicht spricht viel für die Zusammenführung der Stasi-Akten an einem Standort mit den Akten der Bezirksverwaltungen, der Polizei, der Justiz, der Parteien und Massenorganisationen der DDR in Schwerin», sagte sie. Auch aus Kostengründen sei der Archivneubau in Schwerin eine gute Alternative zu Rostock.

Die Landesregierung bevorzugt hingegen die Konzentration der in Mecklenburg-Vorpommern überlieferten Stasi-Unterlagen in Rostock, wo es neben dem Archiv auch eine Gedenkstätte gibt.