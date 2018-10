Bau : Landesbaupreis für Mecklenburg-Vorpommern erneut ausgelobt

Architektonisch herausragende Gebäude sollen in Mecklenburg-Vorpommern erneut mit dem Landesbaupreis gewürdigt werden. Wie die Architektenkammer am Freitag in Schwerin mitteilte, können Bewerbungen dafür vom 1. November an eingereicht werden. Dann seien die Unterlagen im Internet abrufbar. Anmeldeschluss sei der 15. Februar, die Preisverleihung für September 2019 geplant.

von dpa

19. Oktober 2018, 14:49 Uhr

Der Landesbaupreis war erstmals 1998 und dann alle zwei Jahre vergeben worden. Unter anderem wegen des Wechsels des Bereiches Bau vom Wirtschafts- in das Infrastrukturministerium werden nun drei Jahre dazwischen liegen.

Neben Wasser, Wald und weitem Himmel seien gelungene Bauten ein Grund für Urlauber, nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen. «Dies gilt nicht nur für die architektonischen Perlen vergangener Epochen. Gelungene Zeugnisse moderner Baukultur können ebenso anziehend wirken», betonte Bauminister Christian Pegel (SPD). Anliegen des Landesbaupreises sei es, solch gute Beispiele einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, damit diese ihre Vorbildwirkung entfalten könnten.

Zu den preisgekrönten Objekten zählen bislang das neue Kunstmuseum in Ahrenshoop, das Druck- & MedienCenter der optimal media production in Röbel an der Müritz, die Internationale Schule Ecolea in Schwerin, die Konzertkirche Neubrandenburg oder die Gemäldegalerie Greifswald.

Der Preis wird in zwei Kategorien nach Höhe der Bausumme bis beziehungsweise ab einer Million Euro vergeben und ist mit jeweils 4000 Euro dotiert. Auslober sind das Landesbauministerium, die Architektenkammer, die Ingenieurkammer und für 2019 erstmals auch der Landesbauverband.