Umwelt : Landesamt warnt vor Einfuhr verbotener Pflanzenschutzmittel

18. Juli 2018, 11:50 Uhr

In diesem Jahr hat der Zoll vermehrt in Deutschland verbotene Pflanzenschutzmittel an der Grenze zu Polen aus dem Verkehr gezogen. Dabei gehe es überwiegend um glyphosathaltige Mittel, die von Privatpersonen nicht benutzt werden dürften, teilte das Landesamt für Landwirtschaft (LALLF) am Mittwoch mit. Zugelassene Mittel könnten etwa daran erkannt werden, dass es eine deutsche Gebrauchsanweisung gebe, die alle Bestimmungen für eine richtige Anwendung sowie Auflagen zum Anwender- und Umweltschutz enthalte. Wer Mittel nach Deutschland bringt, die diese Auflagen nicht erfüllen, müsse mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.