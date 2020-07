Umwelt : Landesamt: Einfuhr von Pflanzen aus dem Ausland verboten

Urlauber dürfen nach einem Aufenthalt im Ausland keine Pflanzen ohne Pflanzengesundheitszeugnis nach Deutschland einführen. Auf diese strenge Regelung machte das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf) am Donnerstag in Rostock aufmerksam. «Wenn an der Grenze kein Pflanzengesundheitszeugnis vorgelegt werden kann, werden Pflanzen oder Pflanzenprodukte in der Regel vernichtet und es kann ein Bußgeld fällig werden», sagte der Leiter des Landespflanzenschutzdienstes, Joachim Vietinghoff.

von dpa

23. Juli 2020, 11:38 Uhr