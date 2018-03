Glücksspiele : Landes-Lottochefin kann bleiben: Ausschreibung aufgehoben

Die langjährige Lotto-Geschäftsführerin Barbara Becker-Hornickel kann ihr Amt entgegen früheren Plänen des Finanzministeriums weiterführen. Das Ministerium als zuständige Aufsichtsbehörde hob die vor einem Jahr veröffentlichte Ausschreibung für die Chefposition der landeseigenen Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto mbH auf. Die Entscheidung dazu habe der Aufsichtsrat unter Leitung von Finanzstaatssekretär Peter Bäumer (parteilos) bereits am Montag in Schwerin getroffen, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Finanzministeriums in Schwerin. Er bestätigte damit einen gleichlautenden Bericht des Senders NDR 1 Radio MV.

von dpa

21. März 2018, 12:16 Uhr

Wie der Ministeriumssprecher weiter erklärte, hatte ein Bewerber um den Chefposten gegen das Auswahlverfahren geklagt. Da damit ein langwieriger Rechtsstreit absehbar gewesen sei, habe das Ministerium die Ausschreibung aufgehoben und den Vertrag mit der Amtsinhaberin bis Ende 2018 verlängert. Becker-Hornickel erreicht laut NDR im Sommer 2019 das Pensionsalter. Die Stellenausschreibung im April vorigen Jahres hatte sie nach eigenen Angaben unvorbereitet und überraschend getroffen.