Musik : Landes-Chorverband feiert Jubiläum mit Chortreffen

Der Chorverband Mecklenburg-Vorpommern feiert sein 30-jähriges Jubiläum am 6. Juni mit einem großen Treffen unter dem Motto «MV singt gut» in Schwerin. Mehrere hundert Sängerinnen und Sänger werden in der Schelfkirche und in der benachbarten Volkshochschule erwartet, wie Inga Dehl von der Geschäftsstelle des Verbandes in Demmin am Montag sagte. Bislang hätten sich 20 Chöre angemeldet, rund 30 könnten teilnehmen.

von dpa

03. Februar 2020, 14:14 Uhr

Für die Teilnahme gebe es zwei Möglichkeiten: das Chortreffen, das einen entspannten Austausch mit anderen Chören ermögliche, und das Leistungssingen, bei dem sich Chöre einer Jury stellen. Dies diene auch der Vorbereitung auf den nächsten Landeschorwettbewerb am 5. Juni 2021 in Demmin.

Im Chorverband Mecklenburg-Vorpommern sind den Angaben zufolge mehr als 100 Chöre des Landes organisiert. Die Mitgliederzahlen stiegen. Regelmäßig finden demnach Fortbildungen und Veranstaltungen, wie der Kinder- und Jugendchortag, statt.