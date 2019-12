Justiz : Land will mehr Schwerpunktstaatsanwaltschaften einrichten

von dpa

03. Dezember 2019, 02:54 Uhr

In der Justiz Mecklenburg-Vorpommerns wird die Spezialisierung vorangetrieben. So sollen weitere Schwerpunktstaatsanwaltschaften gebildet werden, die sich gezielt ausgewählten Deliktbereichen zuwenden und so effektiver arbeiten können. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) will heute (14.00 Uhr) in Schwerin zusammen mit Generalstaatsanwältin Christine Busse das neue Konzept vorstellen. Schon im Januar sollen bei den Ermittlungsbehörden weitere Spezialeinheiten die Arbeit aufnehmen. Bislang gibt es in Rostock Schwerpunktstaatsanwaltschaften für die Informations- und Kommunikationskriminalität sowie zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus. Zudem arbeiten in Rostock und Schwerin jeweils Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Wirtschaftsstrafsachen.